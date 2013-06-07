《香港报摘》--其他报纸重要消息6月7日

*明报

--伦敦金属交易所(LME)行政总裁艾博贤(Martin Abbott) 辞职。市场人士关注，艾博贤离任将影响香港交易所 与LME磨合。港交所发言人透露，已聘猎头公司作全球招聘，而艾博贤会留任至今年底。

--信德 董事总经理何超琼认为，不相信香港不能接纳其他航空公司，捷星香港没有资格亦没有必要挑战国泰 。她强调捷星的发展不会针对任何对手，反而会令整个市场都受惠。

*星岛日报

--香港财经事务及库务局局长陈家强表示，无意把通胀挂钩债券(iBond)定为常设产物，因通胀和经济情况会不断转变。又指当局将研究其他类债券，惟主打仍以短年期(如三年)为主，因较为适合散户的风险胃纳。

--有法律界人士指，“一手住宅物业销售条例”生效一个多月，但预计业界及市民未来仍需要约9个月至1年，才可全面适应该等新例。

*苹果日报

--消息透露，金融管理局在近两周开始要求银行的内部审计及合规部门，就中港跨境人民币贸易及相关贸易融资活动，进行专项调查，首轮对象集中本地中资行，业界相信，有关调查将分批延伸至所有活跃贸易融资的银行。

--瑞安房地产 首五个月合约销售金额55.16亿元人民币，达到全年目标90亿元人民币的61%，按年增3.4倍。

--TCL多媒体 公布5月销售数据，期内LCD电视机销量按年上升38.5%，至139.4万台，主要受惠新产品在4月份开始陆续集中上市。

*东方日报

--信银国际首席经济师兼研究部总经理廖群预期，未来五年内地企业对外直接投资的每年投资额，年均增长率将超过两成，至2017年逾2,000亿美元。

--美丽华酒店 有意竞投今日截标的马鞍山商业地。行政总裁李家诚表示，该地皮规模不大，适合美丽华作拓展业务之用，至于会用何种形式发展，他表示仍在研究中，最终入标与否需视乎计数后的价格是否合理。

--联交所股权资料，恒地 主席李兆基在上周五(31日)，再入市增持恒地125.5万股，每股平均54.892港元，涉资6,889万港元，好仓升至64.55%。总结5月份，李兆基累积共19个交易日入市增持2,425.4万股，涉资总计逾13亿港元。

--联交所股权资料显示，私有化失败的国浩 ，于上周五(31日)及本周三(5日)，获对冲基金Elliott Capital场内增持共约1,184.37万股，涉资10.06亿港元，好仓由4.98%跃升至8.58%。

*文汇报

--何文田住宅地、马鞍山商业地将会于今天截标。美联测量师行董事林子彬表示，港人港地反应热烈，相信同样位于市区的何文田地皮会受欢迎。业界估值由38亿港元至42.7亿港元不等，楼面地价由9,800至1.1万港元。

--九仓 主席吴光正表示，脑海中的确有部署下一代承继计划，但直言未是时候透露具体安排，强调他自己亦有参与其家族控股公司的业务工作，未来不排除减少上市公司工作的参与程度，但仍会继续控股公司的工作。

--卡撒天娇 行政总裁宋叔家表示，期望今年销售店增加40-50个，目前内地专卖店已增至14间，未来专卖店的开设会集中于北京、广州、深圳及上海等地，而其他地方则会以加盟方式发展。

--中央于上月终放行第三批RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度，贝莱德正研究推出相关投资产品，预期环球债券市场规模会由去年的2,000亿美元，在未来10年增长至2万亿美元。

*大公报

--美丽华行政总裁李家诚表示，旗下商场续租租金，维持双位数字增长，租金收入稳定，公司会继续为旗下物业作资产提升。他预料整个资产提升计划于未来2-3年内可以完成，每年投放约1亿港元。

--市传内房企业五洲国际招股价低于中间价，以1.22港元定价，集资13.9亿港元。该公司将于本月13日挂牌。每手2,000股，保荐人为交银国际、麦格理。

--新鸿基地产 旗下一田百货，计划在未来三个月开设三间新店，投资额超过1.3亿港元。

--保利置业 公司总经理助理兼投资者关系总监蔡伟生表示，有信心完成全年销售目标260亿元人民币。他透露，公司今年预留约45亿元买地，至今已买入四幅地皮，涉资逾20亿元人民币。(完)