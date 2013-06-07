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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:12 BJT

台湾汇市：台币盘中升至近一个月高位，随日韩货币劲扬

路透台北6月7日 - 台币兑美元 盘初随日圆 及韩元 劲扬，盘中触及近一个月高位。

汇银人士指出，外资押注美国非农就业数据疲弱，美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模的时程或将延后，因而抛售美元，投入风险资产。

本地时间9:06时，台币兑美元 因央行上日收盘作价升值2.16角报29.699。目前盘中高位暂时在29.662，为近一个月新高，前高为5月10日报29.488。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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