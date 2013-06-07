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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:29 BJT

日圆汇率：财相麻生太郎表示在关注汇率走势，但目前无需进行干预

路透东京6月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他在关注汇率波动，但是汇市目前不需要官方的干预。

麻生在记者会上还表示，隔夜市场的汇率波动很剧烈。

美元兑日圆 最新报97.32日圆，较纽约尾盘水准小幅上涨，昨日曾在纽约时段跌逾2%，创下2010年5月以来最大单日跌幅，触及七周低点95.90日圆。(完) (编译 白云; 审校 隋芬)
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