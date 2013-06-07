港报社评：假若独厚商交所金融中心将蒙污--明报6月7日

自由党党魁田北俊要求立法会引用特权法，介入调查商交所与张震远事件。此案极度敏感，一来交易所与香港金融中心命脉攸关，二来张震远是特首身边的红人。如今政府及证监会被指有包庇及监管不力之嫌，相关部门必须尽快交代调查进展。

动议由建制派的田北俊提出，令政府及证监会大为紧张。事件引起公众质疑的，主要有两点：（1）证监会有否双重标准，严厉对待其他证券商但放生商交所；（2）为何市场传言商交所财困已久，仍未见证监会采取行动。

立法会金融服务界议员张华峯早前质疑证监会有否厚待商交所。亦有人质疑证监只选择用温和的字眼「交回」。证监会解释，是证监会主动撤回其牌照；至于证监会对证券行与商交所的处理手法不同，是因为证券行持有客户资产，但商交所没有。至于证监又是何时发现商交所出现问题，证监会则以保密为由拒绝交代。

证监会的解释，技术上有其道理；但其解说不获议员接纳，因为事件高度敏感。如今一家交易所在财困传言满天飞一段时间后突然停止运作，公众质疑监管当局有否尽责，也是合理。更重要的是，商交所创立者是现任特首身边的大红人，要求证监会交代有否厚此薄彼也属合理。调查过程不单要公正，更要让所有人看得到公正。

如今刑事调查正在进行，执法当局应在合理时间内尽快向立法会交代调查的进展，立法会也应密切跟进事件。如果执法当局有所拖延，立法会就应全面介入，把事件查个水落石出，保住香港金融中心这块金漆招牌。