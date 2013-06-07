港报社评：市建局新主席人选的两大隐忧--星岛日报6月7日

政府邀请得退休地产界猛人苏庆和，接替张震远掌管市区重建局。市建局是涉及收楼逼迁等极惹争议的机构，成为新主席，工作考验重大。 市建局成立至今12年，现时职权不限于收楼，与发展商合作重建，并扩展至协助旧楼维修和各式保育工作。这些权责令市建局形象背上先天「原罪」，收楼和卖楼产生过不少争议，近年还遭受天价卖贵楼的质疑。 市建局上一任主席张震远，因为卷入商品交易所丑闻而离职。张震远政治手腕灵活，为市建局摆平不少风波，不过，手腕高明如他，仍然难免激起「圣诞奇迹」争议，被批评发动邻里和外间压力，逼小业主在圣诞前夕交出单位。 苏庆和曾经任职大集团地产业务高层和领汇行政总裁，公职方面出任过房屋协会职务。这些履历有丰富的物业处理和行政经验作为优点，同时却更可能成为外界眼中的缺点，关键在政治上他如何扬长避短。 张震远出任市建局主席，虽然在拆迁时面对不少争议，由于他未曾从事地产业务，身分比较超然，担当主席角色中立。另外，苏庆和主持领汇时，曾面对股东要求加租，社会反弹强烈的夹缝，最终下堂求去，反映以商业营运与政治压力交煎的难耐，这种处境在市建局同样存在。 市建局形象不如房委会及房协讨好，而经过十多年发展，其定位和角色不断演化，亦需要作出检讨。新主席能否应付复杂的政治环境和社会需求，将是不易应付的挑战。