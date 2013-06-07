台湾经济：行政院称将维持公共建设支出一定水准

路透台北6月7日 - 台湾主计总处对明年各机关支出统一删减8%，行政院长江宜桦指出，行政院在编列预算时会有策略性思考，未来公共建设及政府重大施政不会受影响，公共建设会维持一定水准，期望能带动民间投资及消费的正面作用。

主计总处刘嘉伟科长表示，总预算岁出概算额度系先将岁出分为依法律义务支出、公共建设计画、科技发展计画、分年延续性计画、人事费及其他基本需求等区块。其中最大部分是法律义务支出达8,000-9,000亿，这部分无法删减之下，因此要求政府人事费和其他基本需求删减。

〞概算的时候统删是往年都有的，去年其他基本需求甚至跌10%。〞刘嘉伟说。

刘嘉伟表示，总预算案将在6-8月编列，并于8月底汇编下年度中央政府总预算案送立法院审议。

行政院长江宜桦则在上日院会中指出，〞公共建设推动办理情形〞报告后表示，其中涉及公共建设部分为〞提振国内投资〞的〞加速年度政府采购计画执行〞皆有成效。工程会的报告显示，2013年度截至4月底全年度预算支用达成比率23.8%，高于2012年同期的21.65%。

台湾政府2013年总预算案中，岁出为1.94兆(万亿)台币、岁入1.7兆(万亿)台币，岁出、入短差相抵2,144亿台币，上年需融资调度财源2,914亿台币，举借债务2,844亿台币。