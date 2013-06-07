港报社评：「习奥会」是战略性和历史性会晤--文汇报6月7日

中国国家主席习近平即将与美国总统奥巴马举行「庄园峰会」，此次会晤将是一次战略性和历史性会晤。在中国和平崛起和美国加紧实施亚太再平衡战略的大背景下，如何建立政治互信，是摆在两国领导人面前的重大课题。这次「庄园会晤」不拘形式，将是两国元首在深入交流中建立个人友谊，进行战略沟通的良机。

今年中美完成了领导层换届，中美关系站在了新的历史起点上。「习奥会」本身就表明中美两国领导人愿意将对方视为伙伴，「庄园会晤」不会就每一个问题都列出成果清单，而是为构建中美新型大国关系调弦定音。

美国重返亚太，其实有两层含义，一是加强美国在亚太的军事存在，切入点是把地区安全形势搅成「乱局」，令美国从中渔利；二是亚洲经济蓬勃发展，美国急需提升亚洲在美国对外经贸战略中的地位，以便扩大对亚洲地区的出口，分享亚洲经济增长的红利。

对于美国分享亚洲经济增长的红利，中国是欢迎的；中国更无意挑战美国在亚太的领导地位。但对于美国大举「挥师东进」，已经引起中国很大的疑虑。由此，中美关系陷入了贸易摩擦接连不断、军事战略对峙加剧的紧张态势。在这种情况下，中美减少战略误判，增强包括军事互信在内的政治互信，最终形成新型大国关系框架，刻不容缓。

中美两国关系若发生变化，都将对全球产生举足轻重的影响。「习奥会」就两国关系发展的重大战略性问题和重大国际和地区问题进行深入沟通，这对中美关系以及世界的和平与发展，都具有深远的战略意义。