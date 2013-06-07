《全球重要经济事件一览表》--6月7日-6月14日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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6月7日(五)
东京--日本财务省国际局长山崎达雄在日本外汇论坛发表讲话。
维也纳--欧洲央行管委诺沃特尼就OENB的经济展望举行记者会
斯特拉斯堡--德国财长朔伊布勒参加有关“政治与商业”的讨论
6月10日(一)
蒙特利尔--世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将在2013年蒙特利尔会议上发言。
法兰克福--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼在德国央行有关货币交易的会议上讲话
东京--日本央行货币政策会议(至6月11日)。
维也纳--欧洲央行执委科尔在奥地利央行组织的第41届经济会议上发表讲话。
6月11日(二)
维也纳--奥地利央行经济会议。发言者包括欧央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委科尔、奥地利总理Werner Faymann和财长费克特、以及奥地利央行执行董事Andreas Ittner。
法兰克福--欧洲央行执委普雷特在法兰克福金融管理学院讲话。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0700)。
纽约--美银财务长Bruce Thompson在摩根士丹利(Morgan Stanley)金融会议上讲话(0630)。
6月12日(三)
伦敦--以色列央行总裁费舍尔和英国央行总裁金恩将出席2013年英国-以色列企业颁奖晚宴。
柏林--欧洲央行执委科尔发表讲话。
塔林--爱沙尼亚央行公布年终评估，并更新宏观经济预测。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
6月13日(四)
日本旭川市--日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。
克罗地亚杜布罗夫尼克--欧洲央行执委亚斯穆森在一个经济会议上讲话。
6月14日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在华尔街日报举办的活动上讲话(0950)。
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。