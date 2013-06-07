港报财经评论：板块强弱悬殊的理由--信报6月7日

板块强弱悬殊的理由 /习广思

美股是见顶抑或是调整？夏日淡风吹至，美股未来大有机会调整，毕竟联储局退市的不明朗因素增加，对基金经理来说，从股市获利是人之常情。不过，这是一个资金泛滥的世界，利息上升减低债券吸引力，相比之下，美股仍是资金流入的对象。美股短期调整，长线未至于要悲观，不要忘记，这轮美元转强可能是下一个十年结构性转强。港股5月先高后低，6月会否反转，先跌后升？欧美股市吹淡风，退市忧虑持续不散，美股调整以高息股作主导，慢了港股几拍。日股炒过龙后，调整怎会那么快结束，6月港股料飘忽为主。恒指一浪低于一浪，失守22,000点后，昨日再下跌230点，收报21,838点，成交额584亿港元，沽空比率10.8%。港股转强，连强势股亦见回吐压力，大市有936只股份下跌。恒指下一个支持位是21,500点，亦即250天线位置。4月中的反弹打破了2-4月漫长的拉锯式下跌，但进入了大上大落的格局。恒指再试4月中低位21,423点的话，也不叫人意外。不过，港股虽然升不起，但中国内地经济硬着陆风险不大，港股未见急跌风险，恐怕短期仍是大上大落。

股票强与弱，资金追与弃，当然与行业及公司有关，经济减速以来，与宏观经济最密切的板块，例如内银、保险、航运、基建，以及产能过剩的煤炭、水泥、钢铁均是表现最弱的板块，理由是政策、盈利均不利这些行业，这些公司又恰恰是主导指数的重磅股。这批公司的盈利增长前景未见明朗，指数也因此难有突破。相反，中资电力、天然气、新能源、内房、科技、汽车等板块表现突出。中国消费非一片暗淡，新兴产业提供了较出色的回报，智能手机消费趋势便是带动科技公司股价急涨的原因，外资看好这些公司，行业与宏观经济的敏感度低。虽然新能源股炒起是基于政策憧憬，但行业最大特点是过去几年率先陷入低谷，是最早经历寒冬的行业，不像煤炭业如今还奢望获得打救。

上半年市况如此，下半年会转变吗？市场对中国经济减速已有心理准备，最明显是4月底及5月初反弹，股市对宏观数据、坏消息有免疫力，投资者都不再抱有过高期望，外资唱淡中国更是司空见惯的动作。投资者更确实地了解到，在反腐、环保两大目标下，减速并非讲笑。既然经济增长已减慢，主要板块如金融、保险、基建、资源等都难有运行，投资者跳出这些指数重仓，又能买些什么？受到宏观经济影响的板块，盈利前景未见希望，投资者能继续追买的，是一些绩优股，可发掘的是一些有机会翻身股份，以致几类盈利被看好，或者盈利改善的公司均见资金不断追逐。

澳元酝酿超卖反弹 /苏子

本周初澳元兑美元曾裂口高开，并且一度急升至0.9791高位，最后更在0.9767高位收市，较上周五急升193点子或2%。由于澳元兑美元在收市时成功以大阳烛显着升破10天SMA阻力，故技术上看汇价在翌日应有力进一步走高并突破20天SMA阻力，殊不知汇价在翌日平开后，全日高位已差不多是开市价所在，随后更愈跌愈有，完全抹去了上日的升幅。到昨天亚洲市澳元兑美元曾跌破0.95心理关口，破位后一度急挫至0.9431水平才能回稳过来，而此低位较上周的0.9524低位已多跌近100点子，估计当中不少跌幅是由大量好仓的止蚀沽盘所触发。

从本周澳元兑美元先急升逾2%后才再跌破上周的低位，以及创出今年新低的古惑表现来看，相信国际大户已经成功触发了大量实力及信心不足的看好的投资者止蚀沽盘入市，而在大户完成屠杀大量澳元好仓后，相信澳元兑美元将有极高机会在昨天亚洲市的0.9431低位找到短期重要底部，而一个似模似样的超卖反弹市将在澳元兑美元返回上周的0.9524低位以上后随时展开。澳元兑美元自4月11日的1.0582高位急跌至昨天亚洲市的0.9431低位，总共下跌1151点子或11%，相信此巨大跌幅应已反映了澳洲央行或会进一步减息的负面因素。如澳元兑美元成功在昨天见底并反弹上述跌幅的38.2%及50%，目标可分别见0.9871及1算心理关口。

欧罗兑美元如预期般守稳200天SMA支持后成功突破近日屡攻不破的100天SMA阻力；昨天欧罗兑美元在破位后曾一度高见1.313水平。留意稍后欧罗兑美元若能有三个交易天企稳在100天SMA阻力以上波动及收市，这将是一个甚为利好的讯号，小心汇价会因此顺利突破1.32关口及5月1.3242高位，随后挑战2月25日所造的1.3318高位阻力。