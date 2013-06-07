港报财经评论：看估值有把握，内房等买平货--经济日报6月7日

看估值有把握，内房等买平货 /林瑞芬

港股跌势续，昨收市跌1.05%，收21,838；大市成交额584亿港元。目前正等候看淡的投资者试扑恒指21,500及国期10,000大位的力度验证，最好在之前能及时止跌回稳，不然不利后市发展。此外，日、美股均偏软，港股看好的投资者捱打。美股要回终须回，其实周三当晚，好淡数据参差，私人就业数据疲弱，但就执着联储局褐皮书指经济增长由缓慢至温和，续以即将退市为由拖低大市。今周五公布的非农业职位数据，成定位经济及是否加速QE退出的关键。按标普500指数走势显示，已跌近50天平均线近1,600，如有闪失，或以2012年11月始延伸升浪的0.382倍下跌目标迈向，约至1550。虽如此，仍是一般性调整，须知当债市资金流出，国际市场可容纳该笔资金的又多少，数来数去，美股的容量大可取。其次，正如高盛之言，S&P500公司持有大量现金，有力对冲高息的负面影响；反之，今明年之股息增长可能分别达到11%，从而提升S&P500指数的息率，增强吸引力。美股牛市是否已死，还不能现阶段落论。

人为的日股，日经自海外大鳄于16,000关煞停后，要推测回落位，认真不容易，13,000守不住的话，再倒退落12,000都有可能，日股昨收12,904。安倍先靠日圆贬值刺激出口业的利好元素已消化得七七八八，若再让日圆贬值，收效会有递减效应，要有新刺激经济措施，方能成海外大鳄再推手。日股急插，则令日圆之贬值速度明显于近月停下来，正如所推测，这可令中国央行纾缓神经，不用频筑高外墙防热钱。统计显示，本周中国内地公开市场到期资金为两年以来的单周最高2,020亿港元，但央行仅象征性作小量正回购，周二正回购140亿港元后，周四公布为100亿港元，为流动性资金面略为改善之兆。早前每有央行发布高额正回购，即惹看淡的投资者造空A股，但自日圆贬值速度放慢后，少用了这招。

正值6月基金埋数期，纵然有盈利或估值上有垫底力的股份，亦见购买支持力有限，可能受此限制。股民此际只能耐性观察，判势，究竟真正的沽压，沽压若验证为轻，等到大市国指及恒指确认喘跌靠稳，就可以小注收集等股价回升反映实际价值。估值为把手，退回好保守好保守的看法论，计算资产值，或许股民较心安理得地接受内房股的低吸机遇。

国指似营造大型头肩顶 /余少文

A股日日跌，国企指数七连跌，10,000点在望，但反而担心国指过去9个月走势在营造一个大型头肩顶形态，一旦确认，国指有机会下试8,000点，希望自己是错！中国内地股市昨再跌超过1%，沪深300指数录得七连跌，而同样七连跌的国指，昨日跌111点或1.1%，收10,361点，成交额117.5亿港元，只有五分之一主板H股逆市上升；红筹指数跌78点或1.8%，收4,220点，成交额近42亿港元。在4月曾表示国指正在营造头肩顶，最后国指升越11,000，5月高见11,361点，受制100天平均线并跌至昨日，营造头肩顶走势仍未结束，因为5月高位可以看为右肩，左肩是去年11月反弹高位10,900，颈线约10,000-10,100点，即是说10,000点不容有失，否则头肩顶有机会确认，量度跌幅可跌至8,000点，即回到2011年低位。

由于市况不明朗，中国内地银行同业拆息走高，市场担心收水，宜观望。认为中国内地货币政策会维持中性，近期人民银行发行央票和正回购都处于偏低水平，因此仍看好中国内地股市，维持国指愈跌愈吸引的看法，只是短期震荡在所难免，避其锋为妙。但乐观而言，大市如跌穿10,000，反而认为可以逐步入市，因为国指跌至9,000点，即使国企盈利不变，预测PE只有7.4倍，跌至8,000点则会降至6.5倍。另外，问及招商局中国基金 提出按每股20.94港元回购股份之要约，及以5%为限，想了解此举目的和应否接纳该要约。

其实，当日高位买入招商局基金后，犯了一个重大错误，是忘记止蚀，一直没有沽出招商局基金除了是股价长期低于每股资产净值外，也要警惕自己不要再犯错，其每股NAV现为24.08港元。而招商局基金今次以高价提出回购股份，表面上股东好着数，实际上对持有一、两手的小股东不利，因为今次提出回购7,917,171股股份，回购后会注销，但会按比例回购，即持有一手，当中只有5%可以保证回购。假如持有2万股，在扣除5%后，只余1.9万股，以2,000股为一手，即有1,000股碎股，若然在市场出售，一般会低于现价。又假设以11.2港元买入，昨收11.42港元，在不计入手续费、印花税下，当中1,000股售予公司，套现20,940港元，余下1.8万股则以11.42港元沽出，套现205,560港元，合计套现226,500港元及持有1,000股碎股，相比买入成本224,000港元，仍有2,500港元盈利和1,000股碎股。