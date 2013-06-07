台湾个股：鸿海计划7月分拆旗下连接器业务--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月6日 - 两名知情消息人士表示，台湾鸿海 计划下月分拆连接器业务，因电脑需求疲弱，令该业务处境不佳。
连接器制造业务去年带来27亿美元营收，占鸿海总营收的2.5%。该业务为鸿海在1974年成立时的主要生产线。
但随着鸿海传统的组装代工业务利润受压，该公司也将焦点转向高利润的精密元件。鸿海组装业务的客户包括苹果 ，单是苹果就占了鸿海营收的60%。
消息人士称，主要生产个人电脑连接器和缆线的网络连接产品事业群(NWinG)从7月1日起将成为独立个体。
消息人士称，NWinG为鸿海13个事业群之一，去年带来800亿台币(26.8亿美元)营收。一名消息人士称，该事业群去年转亏为盈，达成小幅获利，今年料延续类似表现，并指出鸿海本月将裁撤部分员工。
“和几年前相比，订单减少许多，苹果的订单也在下滑，”该消息人士称。
NWinG的其他客户还包括英特尔 、诺基亚 、索尼 和谷歌 旗下的摩托罗拉。
鸿海公司发言人士称，该公司将在6月26日的年度股东会上宣布与该部门未来相关的消息，但拒绝进一步发表评论。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。