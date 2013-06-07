台湾个股：鸿海计划7月分拆旗下连接器业务--消息

路透台北6月6日 - 两名知情消息人士表示，台湾鸿海 计划下月分拆连接器业务，因电脑需求疲弱，令该业务处境不佳。

连接器制造业务去年带来27亿美元营收，占鸿海总营收的2.5%。该业务为鸿海在1974年成立时的主要生产线。

但随着鸿海传统的组装代工业务利润受压，该公司也将焦点转向高利润的精密元件。鸿海组装业务的客户包括苹果 ，单是苹果就占了鸿海营收的60%。

消息人士称，主要生产个人电脑连接器和缆线的网络连接产品事业群(NWinG)从7月1日起将成为独立个体。

消息人士称，NWinG为鸿海13个事业群之一，去年带来800亿台币(26.8亿美元)营收。一名消息人士称，该事业群去年转亏为盈，达成小幅获利，今年料延续类似表现，并指出鸿海本月将裁撤部分员工。

“和几年前相比，订单减少许多，苹果的订单也在下滑，”该消息人士称。

NWinG的其他客户还包括英特尔 、诺基亚 、索尼 和谷歌 旗下的摩托罗拉。