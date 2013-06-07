《香港重要政经日程》--6月7日-6月14日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
6月7日（周五）
-- 香港金管局发布5月香港外汇储备。
--08:30 洛阳钼业 股东周年大会。
--09:00 中国中冶 股东周年大会。
--09:00 比亚迪电子 股东周年大会。
--09:30 工商银行 股东周年大会。
--10:00 华润电力 股东周年大会。
--10:15 联合集团有限公司 股东周年大会、
--09:30 联合地产 股东周年大会。
--10:00 比亚迪股份 股东周年大会。
--14:00 畅丰车桥 股东周年大会。
--11:00 国开国际投资 股东周年大会。
--15:30 一化控股 股东周年大会。
--15:00 中国基建投资 股东周年大会。
--14:30 蒙牛乳业 股东周年大会。
--15:00 招商局中国基金 临时股东大会。
--12:00 中华汽车 股东特别大会。
--15:00 中国有色矿业 股东周年大会。
--14:30 壹传媒 公布年终业绩。
==================近期重要政经消息==================
6月9日（周日）
-- 香港特区行政长官梁振英将在下午启程纽约，展开首次美国之行。
6月10日（周一）
-- 中国三迪 公布中期业绩。
-- 环科国际 公布年终业绩。
-- 华夏医疗 公布年终业绩
-- 森泰集团 公布年终业绩。
--09:00 南车时代电气 股东周年大会。
--09:30 科浪国际 股东周年大会。
--11:00 贵联控股 股东特别大会。
--10:00 卜蜂国际 股东周年大会。
--10:00 康宏理财 股东周年大会。
--14:30 国美电器 股东周年大会。
--10:00 金榜集团 临时股东大会。
--10:00 钧濠集团 股东周年大会。
--10:00 珠江轮胎 股东周年大会。
--10:00 中国数码信息 股东特别大会。
--11:00 泰丰国际 股东周年大会。
--14:00 顺龙控股 股东周年大会。
--10:00 中石化冠德 股东周年大会。
--15:00 奇峰国际 股东周年大会。
6月11日（周二）
--09:00-17:30 第12届中国私募股权投资高峰。
-- 中华汽车 第二次中期股息。
-- 积华生物医药 公布年终业绩。
-- 寰亚传媒 公布第三季度业绩。
-- 普拉达 公布第一季度业绩。
--10:30 宝威控股 股东周年大会。
--11:00 中国全通 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 临时股东大会。
--14:00 至祥置业 股东周年大会。
--15:00 长和国际实业 股东周年大会。
6月12日（周三）
-- 公众假期-端午节
6月13日（周四）
-- 和谐汽车 挂牌。
-- 五洲国际控股 挂牌。
-- 中国富强金融 公布年终业绩。
-- 环康集团 公布中期业绩。
--10:00 澳科控股 股东周年大会。
--11:00 中国公共采购 1股东特别大会。
--14:30 重庆钢铁 股东周年大会。
--14:30 中远太平洋 股东特别大会。
*6月14日（五）
-- 香港金管局公布5月外汇基金总资产。
--16:30 第一季度的工业生产指数 。
-- 中青基业 公布年终业绩。
-- 迪臣发展 公布年终业绩。
-- 钜大国际 公布年终业绩。
-- 豪特保健 公布年终业绩。
-- 日东科技 公布年终业绩。
-- 太阳国际 公布年终业绩。
-- 太兴置业 公布年终业绩。
-- 港通控股 第一季度中期股息。
-- 佑威国际 公布年终业绩。
-- 华帝国际 公布年终业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。