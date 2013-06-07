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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 09:48 BJT

《香港重要政经日程》--6月7日-6月14日

==================今日重要政经消息==================

6月7日（周五）

-- 香港金管局发布5月香港外汇储备。

--08:30 洛阳钼业 股东周年大会。

--09:00 中国中冶 股东周年大会。

--09:00 比亚迪电子 股东周年大会。

--09:30 工商银行 股东周年大会。

--10:00 华润电力 股东周年大会。

--10:15 联合集团有限公司 股东周年大会、

--09:30 联合地产 股东周年大会。

--10:00 比亚迪股份 股东周年大会。

--14:00 畅丰车桥 股东周年大会。

--11:00 国开国际投资 股东周年大会。

--15:30 一化控股 股东周年大会。

--15:00 中国基建投资 股东周年大会。

--14:30 蒙牛乳业 股东周年大会。

--15:00 招商局中国基金 临时股东大会。

--12:00 中华汽车 股东特别大会。

--15:00 中国有色矿业 股东周年大会。

--14:30 壹传媒 公布年终业绩。

==================近期重要政经消息==================

6月9日（周日）

-- 香港特区行政长官梁振英将在下午启程纽约，展开首次美国之行。

6月10日（周一）

-- 中国三迪 公布中期业绩。

-- 环科国际 公布年终业绩。

-- 华夏医疗 公布年终业绩

-- 森泰集团 公布年终业绩。

--09:00 南车时代电气 股东周年大会。

--09:30 科浪国际 股东周年大会。

--11:00 贵联控股 股东特别大会。

--10:00 卜蜂国际 股东周年大会。

--10:00 康宏理财 股东周年大会。

--14:30 国美电器 股东周年大会。

--10:00 金榜集团 临时股东大会。

--10:00 钧濠集团 股东周年大会。

--10:00 珠江轮胎 股东周年大会。

--10:00 中国数码信息 股东特别大会。

--11:00 泰丰国际 股东周年大会。

--14:00 顺龙控股 股东周年大会。

--10:00 中石化冠德 股东周年大会。

--15:00 奇峰国际 股东周年大会。

6月11日（周二）

--09:00-17:30 第12届中国私募股权投资高峰。

-- 中华汽车 第二次中期股息。

-- 积华生物医药 公布年终业绩。

-- 寰亚传媒 公布第三季度业绩。

-- 普拉达 公布第一季度业绩。

--10:30 宝威控股 股东周年大会。

--11:00 中国全通 股东周年大会。

--11:00 中国海淀 临时股东大会。

--14:00 至祥置业 股东周年大会。

--15:00 长和国际实业 股东周年大会。

6月12日（周三）

-- 公众假期-端午节

6月13日（周四）

-- 和谐汽车 挂牌。

-- 五洲国际控股 挂牌。

-- 中国富强金融 公布年终业绩。

-- 环康集团 公布中期业绩。

--10:00 澳科控股 股东周年大会。

--11:00 中国公共采购 1股东特别大会。

--14:30 重庆钢铁 股东周年大会。

--14:30 中远太平洋 股东特别大会。

*6月14日（五）

-- 香港金管局公布5月外汇基金总资产。

--16:30 第一季度的工业生产指数 。

-- 中青基业 公布年终业绩。

-- 迪臣发展 公布年终业绩。

-- 钜大国际 公布年终业绩。

-- 豪特保健 公布年终业绩。

-- 日东科技 公布年终业绩。

-- 太阳国际 公布年终业绩。

-- 太兴置业 公布年终业绩。

-- 港通控股 第一季度中期股息。

-- 佑威国际 公布年终业绩。

-- 华帝国际 公布年终业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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