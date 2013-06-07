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债券 | 2013年 6月 7日 星期五 09:52 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月7日-6月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。 
                                            
 日期   时间   国家    规模     发行细节
 6/10   1350   法国             国库券(BTF)标售
 6/11          英国             标售2013年到期的常规公债
 6/11          美国             标售两年期公债
 6/12          美国             标售10年期公债
 6/12          德国    50亿欧   标售两年期公债
                       元       
 6/12          意大利           标售国库券
 6/12          日本             两个月期贴现国库券
 6/13          日本             三个月期贴现国库券标售
 6/13          英国             标售2032年到期的债券
 6/13          美国             标售30年期债券
 6/13          意大利           标售中长期债券
 6/14          日本             五年期公债标售
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 徐文焰；审校 白云)
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