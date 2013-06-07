更新版 1-台湾汇市：台币早盘劲扬至近一个月高位，央行暂时小量买入美元

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路透台北6月7日 - 台币兑美元 周五盘初劲扬，跟随日圆 及韩元 快速扬升。隔夜国际汇市美元全线走软，外资抛售美元力道增强，使得主要亚币走高，台币随之扬升，台湾央行仅十分小量零星买入美元平抑台币升势，似乎意在让市场先行反应国际趋势，暂未采取大动作。

汇银人士指出，外资抛售美元也引来少量出口商的恐慌性卖盘，但目前量能仍在可控范围内，且台币瞬间高升也让部分出口商反而缩手观望。此外，当前美元买方亦较为稀疏。

交易员称早盘台币似在29.600附近暂时遭遇阻力，将观察稍晚日圆及韩元是否有再一波升值，以确认台币今日可能触及的高档区。目前交易员评估台币或暂时先看29.550-29.700的较大区间来回。

目前盘中高位29.616为近一个月高位，前高在5月10日报29.488。不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.610-29.700；上日则在29.750-830，央行上日作价收于29.915。

本地时间9:52时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值2.6角报29.655。

交易员观察市场最新动态：

* 非农就业数据公布前，外资一面倒抛出美元

* 日圆领涨速度快，韩元及台币跟随

* 央行盘初干预行动仍小，观察后续动作

* 无本金交割远期外汇(NDF)震荡加剧，一个月美元/台币 快速走弱报29.590附近

* 台股 表现不弱，亦助益台币走高

* 开盘47分钟台北外汇经纪公司成交量在1.45亿美元，交投量稍多但未爆量

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.550-29.700

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