台湾债市：五年公债殖利率走低，先反应美债价格上扬及台币升值

路透台北6月7日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五早盘走低，先反应昨晚美债价格上扬以及台币随亚币劲扬的利多。不过今晚美国将公布非农就业报告，在此具决定性的重大数据公布前，交易商不愿押注部位，预料盘中仅会在狭幅区间内震荡，静待非农数据出炉。

交易商表示，今日10年增额券102/6R 发行前交易殖利率开低走高，相较于五年券因没有新增筹码压力，成为避险资金最爱，102/6R反而是空方攻击的重心，因此殖利率曲线将呈现趋陡走势。预估今日102/2交易区间看在0.970-0.985%。102/6R区间则在1.32-1.34%。

交易员观察市场的最新动态：

* 美债近期波动幅度大，显示对非农就业数据缺乏一致看法。

* 交易商今日料将先退场观望，等待非农数据出炉。

* 台币随亚洲货币劲扬，存续期两年内的短券受青睐。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.970%-0.985%。102/6R则在1.32-1.34%。本地时间9:55最新报价：

* 102/2殖利率跌0.86个基点，报0.9770%。102/6R发行前交易殖利率弹0.05个基点，报1.3320%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周五展望》公债价格小涨，关注美国非农就业报告

* 美国经济：市场对联储降低刺激力度的重视可能过度--费城联储总裁普洛瑟

* 《综述》美国零售商5月销售上升，表明消费者支出持续温和改善

* 《综述》美国上周初请失业金人数下降，表明就业市场仍温和成长