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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 10:14 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢仍看多，若升穿30.65将进一步上涨

路透6月7日 - 0203GMT

* 美元兑泰铢持续受到外资买盘和股市相关资金流出的支撑

* 迄今为止交投于30.54-30.595

* 若升穿61.8%费波纳齐回档位30.65，可望进一步上涨

* 最新报在30.59-30.63

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