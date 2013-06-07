中国货币市场：隔夜和七天回购利率齐触10%高位，为逾16个月高点

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京6月7日 - 中国银行间市场周五早盘资金面进一步紧绷，质押式回购利率 继续跳涨。隔夜品种再触昨日所创的逾16个月高位10%的水平；七天今日亦紧跟步伐，最高升至10%，创出逾16个月新高。
财税缴款、存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，资金在途、线下资金的到期兑付忧虑日益突出，机构倾向于保有更多流动性以自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。
隔夜和七天利率最近一次触及10%以上的水平还是在2012年春节前。2012年1月18日，隔夜和七天成交最高利率分别为15%和13%。当时，中国人民银行公开市场逾10年后再次开展逆回购操作解救资金困局。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。