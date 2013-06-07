中国货币市场：隔夜和七天回购利率齐触10%高位，为逾16个月高点

路透北京6月7日 - 中国银行间市场周五早盘资金面进一步紧绷，质押式回购利率 继续跳涨。隔夜品种再触昨日所创的逾16个月高位10%的水平；七天今日亦紧跟步伐，最高升至10%，创出逾16个月新高。

财税缴款、存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，资金在途、线下资金的到期兑付忧虑日益突出，机构倾向于保有更多流动性以自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。