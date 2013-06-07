《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国外运股份 50 20 6 6/8 中国银行 AAA 6/13 6/14 中信银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国证券金融 30 30 3 6/13簿记建档 国泰君安 AAA 6/14 6/17 公司 ======================================================================================== *上海临港经济 25 18 12 6/17簿记建档 光大银行 AA 6/18 6/19 发展集团 工商银行 ======================================================================================== 山西交通开 15 8 12 6/9簿记建档 中信银行 AA 6/14 6/17 发投资集团 ======================================================================================== 广州医药 4 4 12 6/9簿记建档 招商银行 AA- 6/13 6/14 ======================================================================================== 中国水电 32 24 12 6/9簿记建档 中国银行 AAA 6/13 6/14 ======================================================================================== 岳阳林纸 6.5 6.5 12 6/9簿记建档 兴业银行 AA 6/13 6/14 进出口行 ======================================================================================== 申华控股 5 3 12 6/13簿记建档 光大银行 AA- 6/14 6/17 ======================================================================================== 深赤湾 16 5 12 6/14簿记建档 招商银行 AA+ 6/17 6/18 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 6/14簿记建档 工商银行 AA 6/17 6/18 投资 ======================================================================================== 云南工投集团 7 4 12 6/14簿记建档 中信银行 A+ 6/18 6/19 动力配煤公司 ======================================================================================== 中航三鑫 6 3 12 6/14簿记建档 民生银行 AA- 6/17 6/18 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *上海广播电影 20 10 5 6/17簿记建档 中信银行 AA+ 6/19 6/20 电视发展公司 ======================================================================================== *绍兴黄酒 6 3 3 6/17簿记建档 工商银行 AA 6/18 6/19 集团 ======================================================================================== 山西交通开 3.5 3.5 5 6/9簿记建档 招商银行 AA 6/14 6/17 发投资集团 ========================================================================================= 南山集团 20 8 3 6/14簿记建档 工商银行 AA 6/17 6/18 民生银行 ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 四川龙蟒 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- 集团 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)