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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 17:05 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*中国外运股份   50        20      6       6/8      中国银行     AAA     6/13     6/14
                                         中信银行  
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*中国证券金融  30        30      3   6/13簿记建档 国泰君安   AAA        6/14     6/17  
公司
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*上海临港经济  25        18     12   6/17簿记建档 光大银行   AA         6/18     6/19  
发展集团                                          工商银行
======================================================================================== 
山西交通开     15        8      12   6/9簿记建档  中信银行   AA         6/14     6/17  
发投资集团
======================================================================================== 
广州医药        4        4      12   6/9簿记建档  招商银行   AA-        6/13     6/14  
========================================================================================   
中国水电       32       24      12   6/9簿记建档  中国银行   AAA        6/13     6/14
                                     
========================================================================================   
岳阳林纸        6.5      6.5    12   6/9簿记建档  兴业银行   AA         6/13     6/14
                                       进出口行
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申华控股       5        3       12   6/13簿记建档 光大银行   AA-        6/14     6/17 
   
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深赤湾         16        5      12   6/14簿记建档 招商银行   AA+        6/17     6/18
    
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大连国有资源   20       10      12   6/14簿记建档 工商银行   AA         6/17     6/18
投资      
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云南工投集团    7        4      12   6/14簿记建档 中信银行   A+         6/18     6/19
动力配煤公司
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中航三鑫        6        3      12   6/14簿记建档 民生银行   AA-        6/17     6/18
                                              
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行   国开行     AAA         --       --
投资集团                                          民生银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
        
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*上海广播电影  20      10      5    6/17簿记建档   中信银行     AA+     6/19      6/20  
电视发展公司
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*绍兴黄酒       6       3      3    6/17簿记建档   工商银行     AA      6/18      6/19  
集团 
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山西交通开      3.5     3.5    5    6/9簿记建档    招商银行     AA      6/14      6/17  
发投资集团
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南山集团       20       8      3    6/14簿记建档   工商银行     AA      6/17      6/18
                                                   民生银行
=========================================================================================
成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
=========================================================================================
营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+      --        --
=========================================================================================
四川龙蟒       18      10      5     推迟发行       农业银行    AA       --        --
集团                    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)



 (整理 吴芳；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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