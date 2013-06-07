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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 10:50 BJT

《汇市简讯》市场交头清淡之际，澳元/美元受交叉盘卖压打击

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* 澳元/美元大跌80个跳动点，因市况清淡之际澳元/日圆空方回场

* 海外市场剧烈波动，致使当前水准下单状况稀疏

* 在美国公布就业报告之前，本地人士不愿承担风险

* 海外市场低点0.9435为支撑位，稍早高点0.9572则为阻力位

* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/raw68t)(完)

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