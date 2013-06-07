美国新股：中国网络零售商兰亭集势上市首日大涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 兰亭集势是今年在美国上市的首家中国企业
* 瑞士信贷和Stifel为主承销商
* 股价一度较IPO价上涨32%
路透6月6日 - 中国在线零售商兰亭集势 上市首日大涨最多32%，以此计算的公司市值约为6亿美元，由于投资者对中国概念股的兴趣再起。
该公司首次公开招股(IPO)共发行830万股美国存托股票(ADS)，每ADS价格定在9.50美元，共筹资约7,880万美元。
兰亭集势是今年在美国上市的首家中国企业。之前一家为去年11月上市的社交媒体平台欢聚时代 ，该股自上市以来共计上涨约175%。
兰亭集势总部位于北京，出售从手机到鱼竿等各类产品，竞争对手包括业界巨头阿里巴巴 。
阿里巴巴也在为大型IPO作准备，预计最早在今年第四季进行。
兰亭集势提供众多的服装品牌，并以出售价格低廉的结婚礼服而闻名。公司创始人郭去疾任董事长兼执行长。
瑞士信贷和Stifel是此次IPO的主承销商。
该公司自2007年成立以来，尚未实现年度获利。其在2012年净亏720万美元，营收2.001亿美元。
该公司股价在纽约证交所收高22%至11.61美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。