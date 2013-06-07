路透基点：五家银行启动亚信联创3.3亿美元银团贷款案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，五家银行已启动中国软件公司--亚信联创3.3亿美元银团贷款案，为公司私有化提供融资支持。
银行受邀以两个层次加入：承诺2,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，并将得到40-50个基点左右的先付费用。承贷1,000-1,900万美元的银行将成为协办行，获得约20-30个基点的先付费用。
牵头行是台湾银行、国泰世华银行、工银国际、马来亚银行和野村。
回复截止日期为7月中旬。
一如此前报导，这笔贷款总额为3.3亿美元，分为2.5亿美元五年定期贷款，以及8,000万美元六个月期过桥贷款两部分。定期贷款平均年限为3.5年。
两部分贷款的初始利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码475个基点。定期贷款部分的利率可以最低降至LIBOR加码325个基点，具体取决于债务与息税折旧及摊销前利润比率(Debt to EBITDA ratio)。
该公司目前这一比率为4.2倍，扣除过桥贷款后为3.2倍。
按照美国存托股份(ADS)每单位12美元的报价，本次私有化将耗资8.9亿美元。
私有化交易的出资方包括中信资本(35.7%)、中信产业投资基金(10.8%)、及由亚信创始人田溯宁管理的一支基金(超过15%)。
消息称，新加坡淡马锡和Qatar Fund也赞成私有化，两者各占9%股份。
消息人士称，能否成功私有化需取决于中美监管方的批准，时间可能需要六到九个月。
上述发起亚信联创私有化的集团最早在2012年1月提出该计划，当时报价为ADS每单位12美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
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