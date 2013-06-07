《独家新闻》微软联手FBI重创僵尸网络

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿6月5日 - 微软 携手美国联邦调查局(FBI)在全球逾80个国家当局的协助下，对全球最大的网络犯罪组织之一发起了重要打击。该组织在过去18个月中可能从多家银行的账户中窃取了逾5亿美元。
微软表示，该公司的数据犯罪部(Digital Crimes Unit)周三成功打击了Citadel僵尸网络，捣毁了该组织估计1,400个恶意计算机网络中的至少1,000个。
根据微软的数据，Citadel僵尸网络感染了全球多达500万台个人电脑，并被用来从多个金融机构盗取财物。受波及的机构包括美国运通 、美国银行 、花旗集团 、瑞士信贷 、eBay 的PayPal、汇丰银行 、摩根大通 、加拿大皇家银行 和富国银行 等。
尽管犯罪分子依然逍遥法外，当局也不知道这些组织任何领导人的身份，但国际协同行动对其网络攻击能力构成了重大打击。
微软数据犯罪部负责人Richard Domingues Boscovich表示：“这些犯罪分子会感到深受重创。”
Citadel是全世界最大的僵尸网络之一。微软称他的创立者通过盗版的Windows操作系统捆绑软件，以此控制美国、西欧、香港、印度和澳大利亚的个人电脑。
FBI对路透表示，他们正在与欧洲刑警组织和其他海外当局密切合作，试图抓获这些犯罪分子。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。