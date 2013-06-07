《独家新闻》中国存款保险制度或为先设立基金，账户由央行管理--消息

路透北京6月7日 - 三位消息人士周五透露，中国的存款保险制度或为先设立存款保险基金，账户则由央行管理。该基金的初始资金主要来源于各家银行上缴的保费；对每个银行账户的保险上限则初步为50万元人民币。

目前方案已基本确定，只待中央政府高层做最终决策后，择机出台。

消息人士对路透表示，存款保险为强制保险，所有的银行都必须参保。而为了更容易推行，初期将采取统一的保险费率，若参保银行连续几年稳健经营，则可以考虑调低费率，反之亦然。

“之前央行和银监会的争议主要集中在存款保险的机构设置上，是在央行内部还是单独设置？后来央行拿出了一个折衷的方案：先设立一个存款保险基金，账户设在央行，待运作成熟后再独立出来形成存款保险公司。”一位知情人士说。

路透已联络央行，但暂未获得回应。

上述知情人士并表示，上缴存款保险对中国银行业的净利润影响很小，预计仅在1%左右。

另一位消息人士称，对每个账户的保险限额设为50万元，是参考了香港的存款保障计划。且这一额度可覆盖中国99%以上的存款账户，故不会出现业界担心的“存款搬家”的情况。