《独家新闻》中国存款保险制度或为先设立基金，账户由央行管理--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京6月7日 - 三位消息人士周五透露，中国的存款保险制度或为先设立存款保险基金，账户则由央行管理。该基金的初始资金主要来源于各家银行上缴的保费；对每个银行账户的保险上限则初步为50万元人民币。
目前方案已基本确定，只待中央政府高层做最终决策后，择机出台。
消息人士对路透表示，存款保险为强制保险，所有的银行都必须参保。而为了更容易推行，初期将采取统一的保险费率，若参保银行连续几年稳健经营，则可以考虑调低费率，反之亦然。
“之前央行和银监会的争议主要集中在存款保险的机构设置上，是在央行内部还是单独设置？后来央行拿出了一个折衷的方案：先设立一个存款保险基金，账户设在央行，待运作成熟后再独立出来形成存款保险公司。”一位知情人士说。
路透已联络央行，但暂未获得回应。
上述知情人士并表示，上缴存款保险对中国银行业的净利润影响很小，预计仅在1%左右。
另一位消息人士称，对每个账户的保险限额设为50万元，是参考了香港的存款保障计划。且这一额度可覆盖中国99%以上的存款账户，故不会出现业界担心的“存款搬家”的情况。
此前，看过央行2013年中国金融稳定报告全文的消息人士引用该报告称，当前，建立存款保险制度的各方面条件已经具备，实施方案经过反复研究和论证，各方面已形成共识，可择机出台并组织实施。将加快存款保险制度建设，完善防范和化解金融风险的市场化制度保障。 （完） (发稿 张胜男/谢衡; 审校 屈桂娟)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。