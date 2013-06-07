日本股市：日经指数早盘下跌1.3%，步入熊市区域

路透东京6月7日 - 日本股市日经指数周五步入熊市区域，目前已较上个月所及五年半高点挫跌20%。日本公债因投资者寻求避险而上涨。

日股在过去两周下滑，价格波动明显，因中国经济成长放缓疑虑及美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否将在今年削减刺激计划的不确定性，令投资者惊慌不安。

投资者也对日本首相安倍晋三本周公布的成长策略感到失望。此策略旨在重振这个全球第三大经济体。

基于日经指数 5月22日收盘价，此番跌势已使该指数成分股市值蒸发约5,000亿美元。

“市场的近期疲态说明对‘安倍经济学’略显失望，”大和证券分析师Kenji Shiomura称。

日经指数周五早盘下跌1.3%至12,732.59点，因日圆持坚。此前该指数一度低见12,660.08点，较5月23日所及数年高位下跌20.6%。