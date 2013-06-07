日本股市：日经指数早盘下跌1.3%，步入熊市区域

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京6月7日 - 日本股市日经指数周五步入熊市区域，目前已较上个月所及五年半高点挫跌20%。日本公债因投资者寻求避险而上涨。
日股在过去两周下滑，价格波动明显，因中国经济成长放缓疑虑及美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否将在今年削减刺激计划的不确定性，令投资者惊慌不安。
投资者也对日本首相安倍晋三本周公布的成长策略感到失望。此策略旨在重振这个全球第三大经济体。
基于日经指数 5月22日收盘价，此番跌势已使该指数成分股市值蒸发约5,000亿美元。
“市场的近期疲态说明对‘安倍经济学’略显失望，”大和证券分析师Kenji Shiomura称。
日经指数周五早盘下跌1.3%至12,732.59点，因日圆持坚。此前该指数一度低见12,660.08点，较5月23日所及数年高位下跌20.6%。
东证股价指数 下滑2.2%至1,046.96点，成交量为过去90个交易日单日均值的49%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。