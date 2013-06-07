香港新股：澳门励骏创建设订IPO招股价区间，筹高至7.86亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港6月7日 - 据路透周五获得的销售文件，赌场营运商--澳门励骏创建香港首次公开发行（IPO）设订招股价区间为每股2.3-2.98港元，筹资高至7.86亿美元。
据销售文件，励骏创建拟在港发行20.5亿股股份，其中86.2%为新股，其余则为两名股东Lam Fong Ngo和Grand Bright出售的旧股。
上市集资所得约三份之二的款项将用于与建两家酒店，余将用于发展娱乐和购物商场设施等。
励骏创建的新上市编号为"1680"。
里昂、中信证券和瑞信负责安排这宗IPO。(完)
(编译 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。