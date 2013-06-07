香港新股：澳门励骏创建设订IPO招股价区间，筹高至7.86亿美元

路透香港6月7日 - 据路透周五获得的销售文件，赌场营运商--澳门励骏创建香港首次公开发行（IPO）设订招股价区间为每股2.3-2.98港元，筹资高至7.86亿美元。

据销售文件，励骏创建拟在港发行20.5亿股股份，其中86.2%为新股，其余则为两名股东Lam Fong Ngo和Grand Bright出售的旧股。

上市集资所得约三份之二的款项将用于与建两家酒店，余将用于发展娱乐和购物商场设施等。

励骏创建的新上市编号为"1680"。

里昂、中信证券和瑞信负责安排这宗IPO。(完)