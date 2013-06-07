《全球市场》日股因日圆升值而下跌，亚股在美就业报告出炉前挫低

市场震荡加剧，日股挫跌，因安倍经济学倡导的大胆经济刺激举措未能达到市场的期望，引发日圆抛售潮和日股买兴，令亚洲股市全面承压。

“我不是怀疑安倍宣布的措施，而是怀疑这些政策的方向和执行方式。安倍射出的‘三支箭’政策起到的作用更多是改变预期，而不是改变现实，”Westpac的外汇策略主管Robert Rennie在报告中称。

一些分析师指出，市场对美联储可能缩减购债的影响做出过于负面的反应。

瑞信在研究报告中称，眼下的股市修正走势与以前美联储缩减刺激措施时出现的修正走势有三大关键的不同之处，表明投资者这次可能过于悲观。

之前出现修正时，股市估值较高，欧洲相关风险加剧，美国经济复苏乏力。而如今，股市估值偏低，欧洲相关风险在消退，美国经济也在改善。“我们继续建议投资者在市场估值接近底部的时候买入，”瑞信报告称。

美元兑欧元 持稳在1.3251美元，周四欧元劲扬至三个半月高位1.3306美元，欧洲央行维持利率不变，且总裁德拉吉表示近期不大可能推出进一步的货币支持措施，对欧元构成支撑。

德拉吉表示，欧洲央行为实施负存款利率做好了技术准备，但目前没有理由这样做。

美国原油期货 持稳于每桶94.81美元，布兰特原油期货 涨0.2%，至每桶103.81美元。(完)