台湾债市：RP利率持稳低位，央行冲销力道稍有减弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳低位。交易商表示，月初资金明显宽裕，加以近日央行冲销力道略为减弱，令RP区间低位成交比重增加，甚至有少数成交利率略微下移；只不过市场谨慎看待6月季底效应，下周RP利率主交投料将持稳既有区间。
他们指出，今天寿险公司自投信赎回基金的量能略见缓和，并有部分资金回笼，投信端资金分配不均的情况已有改善。此外，市场关注本月的季底与月底资金紧缩效应，票券商已提前因应，本周已开始倾向调度跨月资金，本月市场操作氛围较为保守。
“除非资金结构发生变化，不然RP利率下周变化不大!”一位证券商交易员说。
另有一票券公司交易员称，就公债殖利率曲线来看，短券殖利率明显偏低，显示市场短钱很多，激励公债RP需求增温，而RP利率已经“低到不能再低了”，下周票券商公债RP利率料持续稳在低位区间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%，少数成交在0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。