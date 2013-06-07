台湾债市：RP利率持稳低位，央行冲销力道稍有减弱

路透台北6月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳低位。交易商表示，月初资金明显宽裕，加以近日央行冲销力道略为减弱，令RP区间低位成交比重增加，甚至有少数成交利率略微下移；只不过市场谨慎看待6月季底效应，下周RP利率主交投料将持稳既有区间。

他们指出，今天寿险公司自投信赎回基金的量能略见缓和，并有部分资金回笼，投信端资金分配不均的情况已有改善。此外，市场关注本月的季底与月底资金紧缩效应，票券商已提前因应，本周已开始倾向调度跨月资金，本月市场操作氛围较为保守。

“除非资金结构发生变化，不然RP利率下周变化不大!”一位证券商交易员说。

另有一票券公司交易员称，就公债殖利率曲线来看，短券殖利率明显偏低，显示市场短钱很多，激励公债RP需求增温，而RP利率已经“低到不能再低了”，下周票券商公债RP利率料持续稳在低位区间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%，少数成交在0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。