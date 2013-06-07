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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 12:08 BJT

日圆汇率：首相安倍称不会对市场波动置评

路透东京6月7日 - 日本首相安倍晋三周五在同到访东京的法国总统奥朗德举行的联合记者会上说，“不会对市场波动作出评论。”昨日日圆兑美元创下三年来最大单日升幅。(完)
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