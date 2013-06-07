美国个股：通用暂不打算在韩国生产新款Aveo汽车，韩国工会威胁可能罢工

路透首尔6月7日 - 通用汽车 已对其韩国工会表示，暂不打算在韩国生产新一代Aveo小型轿车，引发该工会威胁可能采取罢工行动。

工会在声明中表示，通用韩国负责人Sergio Rocha告诉工会，通用已决定在中国和美国生产新款Aveo，韩国可能会在该款汽车上市两年之后进行生产。

决定公布之际，正值通用与其韩国员工就薪资异议展开谈判，并引发通用将削减韩国业务的担忧。在全球出售的每10辆雪佛兰(Chevrolet)汽车中，逾四辆就是在韩国生产。

“这个决定令人震惊，”工会表示，并称若本月未能与管理层就薪资和未来的生产计划达成协议，则可能进行罢工。

“如果公司不改变立场，工会很可能采取罢工行动，这是我们最有力的法律武器。”

一名通用发言人称，新款Aveo将在中国和美国生产，但通用尚未决定是否在韩国和其他地方生产。

目前中国出售的Aveo，都是从韩国进口整套零部件组装而成。