中国个股：长城汽车计划到2015年将员工数量增加逾一倍

路透北京6月7日 - 中国长城汽车 周五发布声明称，计划到2015年将产能和员工数量增加逾一倍，因该公司加快在国内外市场的扩张。长城汽车是中国最大的运动型休旅车(SUV)生产商。

到2015年公司产能将在2012年的基础上增加逾一倍，达到150万辆，期间公司计划新招6.38万名员工，其中包括4.3万名装配线工人和2,800名管理人员。目前公司员工总数为5.6万名。

去年长城汽车销售62.46万辆汽车，较上年增长28.3%。公司数据显示，今年前四个月的销量为25万辆，增幅为38%。(完)