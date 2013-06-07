台湾货币市场： 综所税上缴高峰但银行气定神闲，资金稳中仍松

* 综所税上缴高峰但银行并不紧张

* 资金需求仍然疲弱

* 短率大致平稳

记者 高洁如

路透台北6月7日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。尽管今日银行上缴综所税款金额估约达千亿水准，但多数银行仍是脸不红、气不喘，拿定主意在期初先开出负数，以因应本提存期预料仍是偏向稳中趋松的资金环境。

银行资金调度人士表示，市场资金稳中仍松，有缺口的银行不太拿钱，也有银行气定神闲的承做短票、拆出来开出负数，市场的资金需求仍旧疲软不振。

“除了很少数银行多钱，今天我问了很多家，也都还是不拿钱。”一位大型民营银行调度人士说。

据去年的情势粗估，今年综所税款银行间上缴的金额属今日最高，估计约1,000亿台币资金将因缴税而流动；其中400余亿台币资金自银行缴入财金中心国库帐户；另外600余亿资金转入台银，停留帐上并将在下周一转入国库。

展望下周，资金调度人士认为，目前仍在提存期中旬，大型银行对季底的操作略嫌保守，对季底资金情势仍然观望。但一旦确定了月底偏多的资金环境之后，预料将会开始供给跨月的资金至短票/拆款市场，因此并不特别担心季底的资金环境。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，首次的扣款料有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

本地时间11:33：

**台币兑美元 走升2.31角报29.684。

**台股 升0.09%，报8,103.57点；成交量 报551.47亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.39-0.42%，上日在0.37-0.43%。

**短票利率也不变**

在短票市场方面，票券商指出，少数银行受到今日综所税上缴的影响，买票缩手，但大型公营银行入市买票的意愿仍然很高。票券商缺口不大之下，轻松过关。

一位大型票券商交易员表示，目前陆续收到跨月的资金，预料本月月底情势不致太过紧张。

今日落点在月内的短票利率在0.68%；跨月落点的利率在0.69%-0.70%，大致同上日。

台湾央行今日存单到期金额837.2亿，存单发行金额待稍晚公布。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳低位。交易商表示，月初资金明显宽裕，加以近日央行冲销力道略为减弱，令RP区间低位成交比重增加，甚至有少数成交利率略微下移；只不过市场谨慎看待6月季底效应，下周RP利率主交投料将持稳既有区间。

他们指出，今天寿险公司自投信赎回基金的量能略见缓和，并有部分资金回笼，投信端资金分配不均的情况已有改善。此外，市场关注本月的季底与月底资金紧缩效应，票券商已提前因应，本周已开始倾向调度跨月资金，本月市场操作氛围较为保守。

“除非资金结构发生变化，不然RP利率下周变化不大!”一位证券商交易员说。

另有一票券公司交易员称，就公债殖利率曲线来看，短券殖利率明显偏低，显示市场短钱很多，激励公债RP需求增温，而RP利率已经“低到不能再低了”，下周票券商公债RP利率料持续稳在低位区间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%，少数成交在0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。