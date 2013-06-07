《离岸人民币综述》中国境内银行间“钱荒”向离岸蔓延，缺钱成6月主题词

记者 赵红梅

路透香港6月7日 - 中国银行间市场隔夜利率周五一度飙高至15%，且此前农业发展银行金融债发行罕见流标，意味着境内市场“钱荒”蔓延。而受人民币回流影响，香港离岸人民币利率亦难独善其身，随之上行至约一个月来高点。“缺钱”俨然成了境内外银行间市场的6月主题词。

一位股份制银行北京交易员称，“今日除了政策性银行有少量融出资金外，基本上所有银行机构都在借钱。这个点借钱，都是‘你（融出方）要啥价，给啥价’。”

财税缴款、存款准备金清算补缴等因素相继收敛境内银行间市场流动性后，资金在途、线下资金的到期兑付忧虑日益突出，机构倾向于闭门自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大。央行收紧流动性及严查票据真实性亦将本来发生在季末的“钱荒”效应提前推至到了月初。

而香港的离岸人民币离岸人民币(CNH)短期拆息近日亦明显收紧，13家银行报出的隔夜拆息，已从上周由不足2厘推升至3厘后，今日更进一步升至4厘。虽然受到接近半年结人民币资金等收紧，但市场人士认为，境内外银行间资金有小幅通道关联，境内资金紧张亦牵动境外。

中信证券最新发布的债券市场月报认为，考虑到当前资金面处于紧平衡状态，监管政策以及季末效应的叠加，可能使资金利率在6月份持续呈现偏高的局面，因此需要积极规避资金面趋紧的风险。

中国银行间市场周五早盘资金面进一步紧绷，质押式回购利率 继续跳涨。隔夜品种再触创数年高位15%的水平；七天十四天今日亦紧跟步伐，最高升至12%，创出逾16个月新高。而最近一次触及10%以上水平的一幕还只是在2012年春节前上映过。

而离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 升至约一个月来高点，报4.00%，上日约在3.00%。中信银行（国际）、汇丰及工商银行（亚洲）在财资公会报隔夜拆息达4.5%。

**境内带动境外人民币流动性紧张**

银行交易员表示，境内与境外资金市场虽并不联通，但在境内利率高企时，银行仍会设法将资金回流至境内以获取较高的收益，令境内外利率走向一致。

此外，中国下周一及周三端午节收市，部份交易商也会提早平仓手中的远期外汇等部位，以免资金来源出现变数，此亦令境外人民币需求较平日增加。

相较于境内同业拆息市场浓重的“空杀空”意味，离岸市场交投则相对平静，暂未有钱荒凸显。

但一位中资行人士分析称，“境外与境内虽然情况并不完全相同，还是会互相跟随，境外银行资金可以通过部分债券、同业拆借、贸易项下存款等多种渠道回流一部分，有人也会提前结清远汇的部位……这些都会带动离岸隔夜拆借利率。”

建行亚洲行政总裁郭佩芳周四出席活动指出该行会借人民币存款优势，吸纳更多资金。目前提供人民币新资金定存年利率达3.8厘，相信在业内具竞争优势。

建行亚洲日前对新出粮户口客户开出人民币定存息率全港最高的优惠，月薪6万元或以上出粮户口的新客户，可享人民币定存10万元年利率高达5厘的优惠，优惠期至8月31日。

一外资行分析师表示，建行此举是出于战略考虑，为了能吸引优质客户基础账户带来的是源源不断地活期存款沉淀，更多的是种营销手段，但他续表示，如境内银行间资金持续紧张、同业拆借暂处高位，不排除人民币套利资金回流并采取各种手段进入同业拆借市场，续而带动境外人民币需求紧张。

然周五有媒体称，香港金管局在近两周开始要求银行的内部审计及合规部门，就中港跨境人民币贸易及相关贸易融资活动，进行专项调查，首轮对象集中本地中资行，业界相信，有关调查将分批延伸至所有活跃贸易融资的银行。有中资银行人士认为，上述因素可能亦会影响目前的流动性市场

6月的资金需求较平日高，预料境内短期利率不易回到5.00%之下，此也会令离岸利率易升难跌。

另外，之前外管局要求商业银行根据外汇贷存比补充外汇头寸，限期为6月底，联讯证券分析师杨为敩认为，仅这部分的补充资金约有2，000亿，再加上外汇占款下降，或在6月集中体现出对资金面的压力。

人民币兑美元即期 周五早盘基本持稳，完全无视中间价大幅高开117点子再创纪录新高，香港的离岸人民币兑美元即期 跌至6.1375/95元，上一交易日尾盘报6.1252元。(完)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1.汇丰银行 33527.8 91

2.渣打银行 17257.5 50

3.法国巴黎银行 12037.3 42

4.工商银行 3526.7 6