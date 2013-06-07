路透基点：四家银行与理文造纸签署20亿港元联贷案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，四家银行已经与理文造纸有限公司签署20亿港元(2.58亿美元)四年期银团贷款。
牵头行澳新银行(澳盛银行)、星展银行、瑞穗实业银行及渣打银行分别承贷5亿港元。
消息人士称，这笔分期偿还贷款的借款主体为利龙有限公司(Vantage Dragon Ltd)，理文造纸提供担保，贷款将用于一般运营资金。
贷款于5月13日签约。
理文造纸2012年1月曾签订35亿港元等额四年期贷款，最高综合收益305个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点。(完)
(编译 王兴亚; 审校 白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。