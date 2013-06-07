路透基点：四家银行与理文造纸签署20亿港元联贷案--RLPC

路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，四家银行已经与理文造纸有限公司签署20亿港元(2.58亿美元)四年期银团贷款。

牵头行澳新银行(澳盛银行)、星展银行、瑞穗实业银行及渣打银行分别承贷5亿港元。

消息人士称，这笔分期偿还贷款的借款主体为利龙有限公司(Vantage Dragon Ltd)，理文造纸提供担保，贷款将用于一般运营资金。

贷款于5月13日签约。

理文造纸2012年1月曾签订35亿港元等额四年期贷款，最高综合收益305个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点。(完)