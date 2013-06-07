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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 12:37 BJT

东京汇市：美元依然承压，市场关注美国非农就业报告

纽约      当日     今年来    2012年
                              最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                          
 欧元/美元                      1.3260    1.3093     +1.28     +0.50    1.3194
 美元/日圆                       96.26     99.06     -2.83    +10.98     86.74
 欧元/日圆                      127.63    130.78     -2.41    +11.51    114.46
 美元/瑞郎                      0.9268    0.9422     -1.63     +1.23    0.9155
 英镑/美元                      1.5605    1.5403     +1.31     -3.98    1.6251
 美元/加元                      1.0268    1.0344     -0.73     +3.50    0.9921
 澳元/美元                      0.9503    0.9539     -0.38     -8.56    1.0393
 新西兰元/美元                  0.7969    0.7969     +0.00     -3.79    0.8283
 澳元/日圆                      91.460    94.460     -3.18     +1.48    90.130
 新西兰元/日圆                  76.700    78.940     -2.84    -45.53   140.820
 英镑/日圆                      150.21    152.58     -1.55     +6.67    140.82
 澳元/新西兰元                  1.1918    1.1959     -0.34     -4.96    1.2540
                                                                              
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 
    (完)
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