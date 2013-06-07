东京汇市：美元依然承压，市场关注美国非农就业报告

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3260 1.3093 +1.28 +0.50 1.3194 美元/日圆 96.26 99.06 -2.83 +10.98 86.74 欧元/日圆 127.63 130.78 -2.41 +11.51 114.46 美元/瑞郎 0.9268 0.9422 -1.63 +1.23 0.9155 英镑/美元 1.5605 1.5403 +1.31 -3.98 1.6251 美元/加元 1.0268 1.0344 -0.73 +3.50 0.9921 澳元/美元 0.9503 0.9539 -0.38 -8.56 1.0393 新西兰元/美元 0.7969 0.7969 +0.00 -3.79 0.8283 澳元/日圆 91.460 94.460 -3.18 +1.48 90.130 新西兰元/日圆 76.700 78.940 -2.84 -45.53 140.820 英镑/日圆 150.21 152.58 -1.55 +6.67 140.82 澳元/新西兰元 1.1918 1.1959 -0.34 -4.96 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。