表格：外资及陆资在台股卖超52.52亿台币，累计七天卖超465.62亿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月7日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超52.52亿台币，为连续第七天卖超，累计卖超达465.62亿；上日修正后为卖超102.47亿台币。
三大法人今日合计卖超74.15亿台币，上交易日修正后为卖超130.03亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/7 -52.52 -17.67 -3.96 -74.15
6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r
6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r
6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r
6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r
本月累计 -286.35 -47.27 -44.27 -377.90
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。