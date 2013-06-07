表格：外资及陆资在台股卖超52.52亿台币，累计七天卖超465.62亿

路透台北6月7日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超52.52亿台币，为连续第七天卖超，累计卖超达465.62亿；上日修正后为卖超102.47亿台币。

三大法人今日合计卖超74.15亿台币，上交易日修正后为卖超130.03亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/7 -52.52 -17.67 -3.96 -74.15

6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r

6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r

6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r

6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r

本月累计 -286.35 -47.27 -44.27 -377.90

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

参看相关细节,请点选(here)