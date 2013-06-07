《中国大宗商品综述》金银夜市料化解“隔夜跳空”风险，套利机会亦增

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**本周大宗商品其他新闻一览**
--为配合即将推出的夜盘交易，上海期货交易所周二发布连续交易细则，规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易，交易所不办理出金及有价证券提取业务。
--中国宝钢股份 600019.SS 董事长徐乐江周二表示，中国钢铁需求增长降低，将给铁矿石价格带来压力.
--中国棉花协会周五表示，中国计划将大量国储棉减少近一半，当前销售年度迄今已出售250万吨。中国是全球第二大棉花进口国。
--政策知情人士透露，中国正考虑削减一些主要工业区的煤炭用量，作为减轻空气污染的措施之一。空气污染问题已导致公众抗议激增。
--数名消息人士周四指出，中国第三大铜产商--金川集团已宣布部分精炼铜出货遭遇不可抗力，本周稍早金川一座年产20万吨的设施因意外故障而停工。
了解情况的消息人士周一表示，中国政府机构今年已从国际市场中买入至少6万吨精炼镍，并且计划趁近期价格下滑之际增加进口。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。