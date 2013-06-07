《中国大宗商品综述》金银夜市料化解“隔夜跳空”风险，套利机会亦增

**本周大宗商品其他新闻一览**

--为配合即将推出的夜盘交易，上海期货交易所周二发布连续交易细则，规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易，交易所不办理出金及有价证券提取业务。

--中国宝钢股份 600019.SS 董事长徐乐江周二表示，中国钢铁需求增长降低，将给铁矿石价格带来压力.

--中国棉花协会周五表示，中国计划将大量国储棉减少近一半，当前销售年度迄今已出售250万吨。中国是全球第二大棉花进口国。

--政策知情人士透露，中国正考虑削减一些主要工业区的煤炭用量，作为减轻空气污染的措施之一。空气污染问题已导致公众抗议激增。

--数名消息人士周四指出，中国第三大铜产商--金川集团已宣布部分精炼铜出货遭遇不可抗力，本周稍早金川一座年产20万吨的设施因意外故障而停工。