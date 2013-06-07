中国债市动态：流动性失火殃及现券池鱼，短端续领涨IRS长短利差消失

路透上海6月7日 - 中国银行间市场流动性紧张局面周五愈演愈烈，严重拖累现券，早盘收益率普涨且短端尤甚；利率互换方面，因回购利率飙升，亦导致一年与五年期限利差消失并小幅倒挂。

交易员认为，资金面变化将是影响近期现券的主要因素，需持续关注。

银行间市场流动性的恶化，在令资金交易员痛不欲生的同时，现券交易员也未能独善其身。

“我们也没法活啊，亏惨了。”北京一银行交易员称。

银行间市场周五早盘资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。

上海一银行交易员并透露，受回购利率飙升影响，利率互换市场短端涨势明显，一年期与五年期品种利差已经消失，甚至小幅倒挂，上日为7-8个基点(bp)。

“没人看债了，都在借钱。”后一交易员指出。