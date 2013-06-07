《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月3日-6月7日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计贬值0.02%，同期中间价 升值达0.2 9%，成交价逐步脱离波幅上限向中间价靠拢。交易员认为外管局20号文威力渐显，银行的美 元综合头寸买需逐步释放，同时预期分化也带动大型央企购汇出现，都使得外汇供需逐步趋 于平衡。预计在6月底之前，这一状况将延续。 公开市场操作: * 中国央行公开市场当周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于 缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正 回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。 市场人士认为，央行的货币政策 目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中偏松，以支持经济增长，转向适度回收 银行间市场流动性，以实现控制社会融资规模过快增长等的目标。 债市: * 银行间债市现券当周收益率持续走升。受银行间资金面逐步收紧并转为全面告急影响 ，现券短期品种抛压沉重，收益率曲线平坦化趋势明显。交易员表示，银行间流动性大幅收 紧完全出乎市场意料，短期内债市需密切关注流动性变化，此外周末即将公布的宏观经济数 据亦将对日后交易给出指引。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周后半段跳涨，因不断恶化的资金面推动。交易员指出，本 月虽是半年末，但目前仅在月初，信贷规模调整影响尚不明显，短期内需要继续关注流动性 变化情况。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌3.9%,创逾两个月最大单周跌幅。近日银行间流 动性紧张局面加剧，影响了资本市场的交易情绪，大盘亦出现罕见的七连跌,料大盘短期内 仍有下探压力，能否止跌企稳还要看即将公布的经济数据表现。 期市: * 沪铜主力 当周延续窄幅振荡格局。周初好于预期的中国官方PMI数据一度推升 市场乐观情绪，但其后对美联储缩减刺激计划的忧心再占上风。供应受阻、中国精炼铜进口 商加紧采购等因素则对铜价构成支撑。沪铜主力合约周五收报每吨53,040元，较上周收盘上 涨450元。 黄金: * 黄金价格当周震荡整理。尽管近期美元汇率下跌给金价带来一些支撑，但全球消费大 国印度本周出台措施限制黄金进口，金价压力不小，上海期金主力1312合约 周五收 报每克281.82元，较上周下跌1.75元，全周波幅不足2%。(完) (整理 徐永/李然/李宏薇/吴芳; 审校 黄凯)