中国汇市：人民币早盘持稳无视中间价创新高，购汇力量增强缩窄两者价差

* 人民币早盘持稳，无视中间价再创纪录新高

* 20号文引发的回补美元头寸预期渐成现实

* 人民币即期汇价与中间价差距将进一步缩窄

* 交易员称大行仍在积攒美元头寸

路透北京6月7日 - 人民币兑美元即期 周五早盘基本持稳，完全无视中间价大幅高开再创纪录新高。交易员指出，中国外管局20号文引致的回补美元头寸预期正在变成现实，购汇力量持续增强促使即期价格与中间价差距进一步缩窄，预计在6月底之前，这一状况将延续。

受隔夜美元跌至三个月低点影响，人民币中间价今日大幅高开117点子，并一举升破6.1700整数关口至6.1620元，再创纪录新高。而中间价年初迄今的升值幅度亦因此扩大至逾2%，高于即期汇价同期逾1.5%的升幅。

交易员称，大行仍在大量补充美元头寸，20号文的补美元头寸效应将在未来一两周之内集中释放，料继续驱动人民币交易价格往下走。而中间价在这一阶段则将暂时摆脱价格中枢的作用。

“比较临近6月底，补头寸的力量正在释放，短期（人民币）价格有所回归，...等过了这个阶段，整体还是会跟随中间价走势的。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:43，人民币兑美元即期报6.1372元，上日收报6.1362元。今日人民币兑美元中间价 为6.1620元，上日中间价为6.1737元。

他并强调，由于预期明确，投机力量与补头寸的力量结合，将推动交易价格与中间价差距继续收窄，接下来一两周，焦点集中在补美元头寸上面，不排除交易区间跟中间价相重叠。

美国一些参议员周三提出立法议案，给予政府新的工具反对汇率操纵。此举主要针对中国；而美国总统奥巴马与中国国家主席习近平几天后就要举行非正式会面。

周四公布的路透调查显示，市场对大部分亚洲新兴市场货币的看跌情绪渐浓，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会逐步缩小刺激计划规模。印尼卢比空仓规模更是达到四年半以来最高。调查访问了13位外汇分析师，结果显示除人民币和菲律宾披索 外，所有新兴市场货币最近两周均为净空头仓位。

东京汇市美元周五在亚洲交易时段继续承压，此前兑日圆录得三年来最大单日跌幅，因市场人士在备受瞩目的美国就业报告公布前解除风险较高的押注。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2503/43，上日尾盘为6.2430。

北京时间12:43，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1375/95元，上一交易日尾盘报6.1252元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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