香港房地产: 4月各类私人住宅楼价按月跌0.67%，中小型住宅跌势超前

路透香港6月7日 - 香港差饷物业估价署周五发表的最新数据显示，4月份全港私人住宅楼价整体按月下跌0.67%，跌幅较上月加快。此前领涨的中小型住宅楼价跌势超前，反映在多项压抑楼市措施下，用家态度趋于审慎。

面积99.9平方米以下的三个类别中小型住宅单位于4月的楼价按月跌0.71%．上月则为大致持平。至于100平方米以上的两个类别的豪宅楼价按月则升0.24%，扭转了3月份下滑1.7%的情况。但值得注意的是，面积160平方米或以上的豪宅单位3-4月的每月成交个案均不足20宗。

美联物业首席分析师刘嘉辉表示，目前楼市仍受特别印花税、买家印花税和双倍印花税等“辣招”的影响，特别是现时楼市以用家主导，而用家对价格非常敏感，追价的态度极之审慎，甚至乎放弃追价。因此若业主急于放售单位，议价空间要扩阔才有承接。

此外，刘嘉辉表示，政府4月底进出的“一手住宅物业销售条例”影响，令新盘推售速度放缓，但预期下半年新盘供应会增多，二手楼价会有下调压力。

在租金方面，4月所有类别私人住宅租金按月上升0.33%，扭转前一个月的跌势，主要受中小型单位租金上升带动，豪宅租金则持续向下。其中面积100-159.9平方米类别单位的租金按月持平，而160平方米以上的大型单位租金则按月跌1.4%．惟月内租务成交不足20宗。

针对楼市泡沫风险上升，香港政府于2月底再度出招，全面上调楼宇买卖印花税，连同之前推出的买家印花税和加强版特别印花税等“辣招”，令楼市气氛转冷，除有发展商将一手盘减价或提供更多优惠吸引买家外，二手业主近期亦有较大的议价空间。(完)

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