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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 13:49 BJT

韩国热股：三星电子跌逾6%，至四个月低位

路透首尔6月7日 - 韩国三星电子 周五扩大跌幅，跌逾6%至四个月低位。此前券商调降三星股价目标，突显对其智能手机业务动能放缓的忧虑。

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(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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