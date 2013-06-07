《中国信用市场综述》“挤泡沫”整顿行动触发流动性拐点

作者 徐永

路透上海6月7日 - 中国银行间市场本周出现今年来罕见的“资金荒”。在经济增速放缓容忍度提高的情况下，监管层正在资金领域掀起一场涉及债券、理财、票据、同业、货币市场的“挤泡沫”整顿行动，以防控信用投放快速增长，特别是通过非标准化债权资产(“非标”)形式规避贷款管理，给金融体系带来的潜在风险。

这并非6月流动性面临的唯一难题，考虑到月底逾7万亿银行理财将首次面临资金池监管后的兑付缺口，未来外汇占款流入也都不乐观，预计紧平衡局面在较长一段时间内都将存在，而未来银行间流动性改善将更加依赖央行，从而利于货币政策目标达成。

“非标有点乱了，1-4月份同业净债权增加了2万亿，非标大量包装成同业出现，所以前四月信用投放近十万亿，央行压一压也正常。”华泰证券首席经济学家刘煜辉认为。

观察监管层的思路，收紧流动性的意味逐步明显：2月推出正回购，3月出台针对理财资金运作的8号文，直接融资虽然值得鼓励但亦需规范清理，4月掀起债市监管风暴，5月重启央票发行，据说未来还有针对自营资金投资非标的9号文……

值得一提的是这个被包装成同业业务的自营投资非标，比如买入返售票据、信托受益权等规模，占用的自营和货币的可用资金，都会直接影响银行的流动性及超储率水平。此前路透测算4月底金融机构超储率可能已低于2%。

从流动性管理角度来看，银行自营资金投资非标有作茧自缚嫌疑。不过，从银行人士反馈来看，监管层是否会最终出台这种针对自营投资非标的“9号文”，还有不确定性，目前流动性收紧似乎就有自然倒逼效应，当然效果还待解。

中国一季度社会融资规模6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元；但一季度GDP(国内生产总值)同比增速仅7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。两者之间的背离，并引发了实体经济杠杆见顶，增加债务的边际产出降低的讨论。

中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。 受此影响，周五银行间市场质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。

**流动性还有难关**

不过6月份的流动性显然还不仅如此，其中最大的一个关口是月底的银行理财资金兑付缺口。

由于资产池和资金池存在期限和资产错配，每到季末年末，出于满足存贷比等指标要求，银行理财都需要让一部分理财资金到期以形成表内存款，形成兑付缺口。此前银行的做法多是和自营资金过券，但如今理财和自营的债券交易结算业务已被叫停。

留下的渠道就剩下线下的银行间（A银行理财和B自营，B银行理财和A自营）交易，但需中债登备案，或者质押融资，前者会增加成本并降低交易效率，后者则仍然受整体流动性存量的影响。

“必要时也可以信用拆借，但这有法律风险，只能作为万不得已的乱招放到最后。”某银行理财人士表示。

当然某些在债市提前减仓的机构没有此流动性顾虑。据了解，由于上半年的小牛市，加上对下半年通胀、信用违约等因素的担心，已有不少基金等机构减持债券，缩短久期，而这反过来也会令信用债整体走势承压。