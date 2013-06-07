中国信用债评级: 鹏元资信将柳化股份主体评级由AA下调至AA

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 发行主体: 柳州化工股份有限公司
* 发行量及品种: 5.1亿元七年期固息债
* 评级公司: 鹏元资信评估有限公司
* 评级调整情况：主体和债项评级由AA降至AA-
路透上海6月7日 - 中国柳州化工股份有限公司 周五公告称，鹏元资信评估有限公司日前下调了该公司主体，以及所发行5.1亿元人民币公司债的评级，由此前的AA下调至AA-，展望仍维持在“稳定”。
柳化股份表示，在本次评级调整后，所发行的11柳化债 将不可作为债券质押式回购交易的质押券。
鹏元资信跟踪报告称，作出上述评级调整，主要考虑到该公司负债水平偏高、有息债务规模较大，面临一定的偿债压力；电费上涨对公司生产成本影响较大；煤炭价格波动加大其采购难度和经营压力，以及由于继续受到行业产能过剩、主导产品价格下跌影响，一季度公司录得亏损等。
柳化股份于2012年3月27日发行了上述债券，总额5.1亿元，债券期限七年，票面利率7%。在第五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
柳化股份周五午盘报5.00元，跌0.03元，或0.6%(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。