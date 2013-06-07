中国信用债评级: 鹏元资信将柳化股份主体评级由AA下调至AA

* 发行主体: 柳州化工股份有限公司

* 发行量及品种: 5.1亿元七年期固息债

* 评级公司: 鹏元资信评估有限公司

* 评级调整情况：主体和债项评级由AA降至AA-

路透上海6月7日 - 中国柳州化工股份有限公司 周五公告称，鹏元资信评估有限公司日前下调了该公司主体，以及所发行5.1亿元人民币公司债的评级，由此前的AA下调至AA-，展望仍维持在“稳定”。

柳化股份表示，在本次评级调整后，所发行的11柳化债 将不可作为债券质押式回购交易的质押券。

鹏元资信跟踪报告称，作出上述评级调整，主要考虑到该公司负债水平偏高、有息债务规模较大，面临一定的偿债压力；电费上涨对公司生产成本影响较大；煤炭价格波动加大其采购难度和经营压力，以及由于继续受到行业产能过剩、主导产品价格下跌影响，一季度公司录得亏损等。

柳化股份于2012年3月27日发行了上述债券，总额5.1亿元，债券期限七年，票面利率7%。在第五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。