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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 14:23 BJT

表格：德国4月经季节调整的贸易顺差小幅增至177亿欧元

路透柏林6月7日 - 德国联邦统计局周五公布，4月经季节调整后贸易顺差为177亿欧元，3月修正为顺差176亿欧元。

德国4月经季节调整出口较前月上升1.9%，进口较前月上升2.3%。4月经常帐盈余为176亿欧元，3月修正为盈余204亿欧元。

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

13年4月 13年3月 12年4月

贸易收支(经季节调整) 17.7 17.6 16.1

出口 93.1 91.4 90.1

出口变动(较上月，%) +1.9 +0.5 -1.0

进口 75.4 73.8 74.0

进口变动(较上月，%) +2.3 +0.7 -4.0

(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)
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