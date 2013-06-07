《路透基点特写》中资公司在香港离岸贷款料继续攀升，因成本较低--RLPC

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港6月7日 - 中资公司在香港银团贷款市场的融资预计会持续增长，因为离岸贷款仍是内地公司成本较低的融资渠道。
汤森路透LPC数据显示，香港市场上约三分之二的贷款是借给内地公司。
自2010年以来，中资公司贷款额持续攀升。2010年当年贷款额由上年的43亿美元激增至117亿美元，增长近两倍。
包括正在进行的贷款项目在内，今年迄今中资公司贷款额约为220亿美元，超过去年全年的207亿美元。
“中国离岸贷款市场对香港非常重要，我不觉得这一点会有改变，”汇丰银行银团贷款主管Phil Lipton昨天在新加坡亚太贷款市场联合会的年度贷款会议上表示。
Lipton称，以往中资国有企业是香港贷款市场的主力，目前已拓宽至民营企业和房地产公司。
去年中资公司约半数的离岸贷款来自民营企业，今年民营企业的贷款已经达到130亿美元，占据多数份额。
中资地产开发商也扩大离岸贷款，仅今年头五个月就融资逾33亿美元，超过去年全年的49亿美元。地产商去年完成12笔贷款，今年迄今已经完成11笔。
“我们会看到中资公司继续在香港进行离岸贷款，”Lipton谈及香港贷款市场前景时表示。
香港的顶尖企业以往是贷款的主力，最近几个月选择在债市进行再融资。
不过，贷款市场人士对本土企业的回归持乐观看法，因为随着贷款成本降低，贷款较发行债券更具竞争力。
Lipton称借款人为了利用融资成本低的机会，将提前进行再融资。“随着贷款变得更具有竞争力，我预计企业到债市发债将放缓。”(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。