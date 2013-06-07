《路透基点特写》中资公司在香港离岸贷款料继续攀升，因成本较低--RLPC

路透香港6月7日 - 中资公司在香港银团贷款市场的融资预计会持续增长，因为离岸贷款仍是内地公司成本较低的融资渠道。

汤森路透LPC数据显示，香港市场上约三分之二的贷款是借给内地公司。

自2010年以来，中资公司贷款额持续攀升。2010年当年贷款额由上年的43亿美元激增至117亿美元，增长近两倍。

包括正在进行的贷款项目在内，今年迄今中资公司贷款额约为220亿美元，超过去年全年的207亿美元。

“中国离岸贷款市场对香港非常重要，我不觉得这一点会有改变，”汇丰银行银团贷款主管Phil Lipton昨天在新加坡亚太贷款市场联合会的年度贷款会议上表示。

Lipton称，以往中资国有企业是香港贷款市场的主力，目前已拓宽至民营企业和房地产公司。

去年中资公司约半数的离岸贷款来自民营企业，今年民营企业的贷款已经达到130亿美元，占据多数份额。

中资地产开发商也扩大离岸贷款，仅今年头五个月就融资逾33亿美元，超过去年全年的49亿美元。地产商去年完成12笔贷款，今年迄今已经完成11笔。

“我们会看到中资公司继续在香港进行离岸贷款，”Lipton谈及香港贷款市场前景时表示。

香港的顶尖企业以往是贷款的主力，最近几个月选择在债市进行再融资。

不过，贷款市场人士对本土企业的回归持乐观看法，因为随着贷款成本降低，贷款较发行债券更具竞争力。

Lipton称借款人为了利用融资成本低的机会，将提前进行再融资。“随着贷款变得更具有竞争力，我预计企业到债市发债将放缓。”(完)