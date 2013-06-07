表格：加拿大5月就业岗位增加9.5万个，主要为全职工作

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透6月7日 - 加拿大统计局周五公布，5月加拿大增加9.5万个就业岗位，创2002年8月以来最大月度增幅。就业增长主要为全职工作，而且几乎都是民间部门的岗位。
就业增长的包括建筑、零售和趸售(批发)贸易、房屋修缮服务及企业和其他支持服务行业。
5月失业率下降0.1个百分点，至7.1%。
2013年5月 2013年4月
就业人口变动 +95,000 +12,500
全职就业 +76,700 +36,000
兼职就业 +18,200 -23,600
失业率 7.1% 7.2%
就业参与率 66.7% 66.5%
路透调查的分析师原本预估5月增加1.5万个就业岗位，失业率仍料为7.2%。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。