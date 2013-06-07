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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 20:42 BJT

表格：加拿大5月就业岗位增加9.5万个，主要为全职工作

路透6月7日 - 加拿大统计局周五公布，5月加拿大增加9.5万个就业岗位，创2002年8月以来最大月度增幅。就业增长主要为全职工作，而且几乎都是民间部门的岗位。

就业增长的包括建筑、零售和趸售(批发)贸易、房屋修缮服务及企业和其他支持服务行业。

5月失业率下降0.1个百分点，至7.1%。

2013年5月 2013年4月

就业人口变动 +95,000 +12,500

全职就业 +76,700 +36,000

兼职就业 +18,200 -23,600

失业率 7.1% 7.2%

就业参与率 66.7% 66.5%

路透调查的分析师原本预估5月增加1.5万个就业岗位，失业率仍料为7.2%。(完) (编译 张若琪 审校　李婷仪)
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