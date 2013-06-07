路透基点：华为7亿美元五年期贷款案或以银团方式筹组--RLPC

路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，华为技术有限公司的7亿美元五年期贷款案可能以银团方式筹组。

下周可能委任五到六家银行。

消息人士称，一般银团的定价料超过150个基点。

一如先前报导，关联银行被要求在6月5日前就本案作出回复。

根据回复情况，公司可能筹得高达10亿美元资金。

约有10家银行正在考虑参与此项旨在筹集运营资金的新交易，包括澳新银行、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、渣打银行和三井住友银行。

华为在2011年8月签署了12亿美元五年期贷款协议，最高综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。

三菱东京日联银行、东方汇理银行、花旗集团、星展银行、汇丰、渣打银行、三井住友银行和Westpac Banking Corp担任2011年交易的牵头行兼簿记行。