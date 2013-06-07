路透基点：华为7亿美元五年期贷款案或以银团方式筹组--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，华为技术有限公司的7亿美元五年期贷款案可能以银团方式筹组。
下周可能委任五到六家银行。
消息人士称，一般银团的定价料超过150个基点。
一如先前报导，关联银行被要求在6月5日前就本案作出回复。
根据回复情况，公司可能筹得高达10亿美元资金。
约有10家银行正在考虑参与此项旨在筹集运营资金的新交易，包括澳新银行、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、渣打银行和三井住友银行。
华为在2011年8月签署了12亿美元五年期贷款协议，最高综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。
三菱东京日联银行、东方汇理银行、花旗集团、星展银行、汇丰、渣打银行、三井住友银行和Westpac Banking Corp担任2011年交易的牵头行兼簿记行。
路透2月报导指出，华为2012年的智能手机销量为3,200万部，较2011年增长60%。根据市场研究公司IDC，去年第四季度华为智能手机销量在全球排名第三，排名第四和第五的分别是索尼和中兴通讯。三星和苹果的销量仍是遥遥领先，二者合计在智能手机市场占半壁江山。 (完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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