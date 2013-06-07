欧元债市：德债盘初上涨，市场等待美国非农就业报告提供指引

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
德债期货 上涨53个跳动点至143.98，美国公债价格在隔夜海外市场小幅走高，因美元兑日圆下跌，刺激了对美债的需求。
德债价格由上日的跌势中反弹，上日欧洲央行总裁德拉吉未暗示将很快进一步宽松货币政策。
就美联储缩减购债规模的可能性而言，一名交易商表示，“我认为(美国非农就业)数据的增幅需持续稳定在20万以上，才会真正令市场不安”。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李春喜 审校 张若琪)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选