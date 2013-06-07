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债券 | 2013年 6月 7日 星期五 14:28 BJT

欧元债市：德债盘初上涨，市场等待美国非农就业报告提供指引

德债期货 上涨53个跳动点至143.98，美国公债价格在隔夜海外市场小幅走高，因美元兑日圆下跌，刺激了对美债的需求。

德债价格由上日的跌势中反弹，上日欧洲央行总裁德拉吉未暗示将很快进一步宽松货币政策。

就美联储缩减购债规模的可能性而言，一名交易商表示，“我认为(美国非农就业)数据的增幅需持续稳定在20万以上，才会真正令市场不安”。(完)

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(编译 李春喜 审校 张若琪)
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