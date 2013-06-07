欧洲央行(ECB)周四维持主要利率不变，并称讨论了一系列其它政策选项。如果欧元区经济不能在今年稍 晚的时候摆脱衰退，欧洲央行就可以使用这些政策工具。央行总裁德拉吉表示，在目前的经济形势下，尚无必 要采取其它行动，比如把存款利率降至负值，或者把指标利率从纪录低点0.5%继续下调。但他表示，上述以及 其它非常规选项“留待备用”，包括向银行提供超长期贷款、促进有资产担保的证券(ABS)市场的措施以及调 整抵押品规定。 英国央行周四表决反对重启购债措施，维持利率水准在纪录低位不变，为央行总裁金恩任内最后一次货币 政策委员会(MPC)会议画下句点。分析师事先已普遍预期，在新任总裁卡尼下月上任前，央行将维持政策不变 ，因近期数据暗示英国经济复苏力道增强。金恩和其他两位政策委员自2月起一直主张将资产购买规模扩大250 亿英镑(380亿美元)，以提振经济复苏。金恩本月卸任将标志着一个时代的结束。自英国央行1997年获得政策 制定方面的独立性以来，金恩在每次MPC会议上均有投票，且是量化宽松措施的主要推动力。英国央行一如既 往在公布决议后没有发布声明。MPC的6月5-6日会议记录将在6月19日公布。 加拿大央行新任总裁波洛兹周四表示，利率终有一天会上扬，但他并未重申前任总裁关于未来可能需要升 息而非降息的明确指引。波洛兹在周一接任总裁后的首次公开谈话中表示，他认为目前在谷底的利率不会带来 立即的风险，尽管他并不希望宽松货币政策维持太久。许多分析师预期，波洛兹会比前任总裁卡尼的作风温和 。卡尼在上月卸任，而这一年来一直都在丢出央行下一步将是升息的明确讯息。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8% 2013年5月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.75% 2013年5月7日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 隔夜存款利率(FASBI)5.75% 2012年2月9日下调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 许娜)