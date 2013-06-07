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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 15:00 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行(ECB)周四维持主要利率不变，并称讨论了一系列其它政策选项。如果欧元区经济不能在今年稍
晚的时候摆脱衰退，欧洲央行就可以使用这些政策工具。央行总裁德拉吉表示，在目前的经济形势下，尚无必
要采取其它行动，比如把存款利率降至负值，或者把指标利率从纪录低点0.5%继续下调。但他表示，上述以及
其它非常规选项“留待备用”，包括向银行提供超长期贷款、促进有资产担保的证券(ABS)市场的措施以及调
整抵押品规定。 
    
    英国央行周四表决反对重启购债措施，维持利率水准在纪录低位不变，为央行总裁金恩任内最后一次货币
政策委员会(MPC)会议画下句点。分析师事先已普遍预期，在新任总裁卡尼下月上任前，央行将维持政策不变
，因近期数据暗示英国经济复苏力道增强。金恩和其他两位政策委员自2月起一直主张将资产购买规模扩大250
亿英镑(380亿美元)，以提振经济复苏。金恩本月卸任将标志着一个时代的结束。自英国央行1997年获得政策
制定方面的独立性以来，金恩在每次MPC会议上均有投票，且是量化宽松措施的主要推动力。英国央行一如既
往在公布决议后没有发布声明。MPC的6月5-6日会议记录将在6月19日公布。 
    
    加拿大央行新任总裁波洛兹周四表示，利率终有一天会上扬，但他并未重申前任总裁关于未来可能需要升
息而非降息的明确指引。波洛兹在周一接任总裁后的首次公开谈话中表示，他认为目前在谷底的利率不会带来
立即的风险，尽管他并不希望宽松货币政策维持太久。许多分析师预期，波洛兹会比前任总裁卡尼的作风温和
。卡尼在上月卸任，而这一年来一直都在丢出央行下一步将是升息的明确讯息。 
       
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率8%                    2013年5月29日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.75%              2013年5月7日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.25%                2013年5月3日降25基点
            附卖回利率6.25%                2013年5月3日降25基点
  印尼      隔夜存款利率(FASBI)5.75%       2012年2月9日下调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.50%            2013年5月2日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.5%             2012年12月10日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 许娜)
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