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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 15:00 BJT

德国经济：央行下调其对今明两年经济增长前景的预估，因预计出口疲弱

整个欧元区目前已是连续六个季度的负成长。

“德国经济将沿着今年第一季的情况走下去，”德国央行称，并补充道下调GDP增长前景“主要是因为外部环境向下修正。”

德国央行并称，增长风险总体上偏于下行 。

德国央行还表示，预算整固和结构性改革是带动欧元区复苏的关键。(完) (编译 侯向明/王翔琼; 审校 隋芬/李婷仪)
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